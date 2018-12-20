На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс европейской валюты превышал отметку в 78 рублей в сентябре 2018 года.

Курс американского доллара составил 68,43 рублей. Это на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Снижение курса российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость "черного золота" марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подешевела на 2,7%, до 55,74 доллара за баррель. Последний раз цена Brent опускалась ниже 55 долларов в сентябре 2017 года.

Кроме того, негативное влияние оказывает решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку.