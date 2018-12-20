Возможная угроза: в аэропортах Германии усилены меры безопасности

Федеральная полиция Германия предупредила все 14 крупных аэропортов страны о возможной угрозе безопасности. Причиной стало поведение неких подозрительных лиц, наблюдавших за вылетами самолетов из аэропорта Штутгарта и зафиксированных камерами видеонаблюдения. Как минимум один из этих лиц находился в списке исламистов, представляющих потенциальную опасность.

Аэропорт Штутгарта патрулируют вооруженные полицейские и сотрудники в штатском. Местная полиция также усилила свое присутствие в окрестностях воздушной гавани, сообщает немецкое издание Bild.

В связи с инцидентом в аэропорту Штутгарта полиция разыскивает четырех человек. Двое из них — отец и сын — прибыли из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На прошлой неделе они же обратили на себя внимание французской полиции в парижском аэропорту имени Шарля де Голля, терминал которого они фотографировали.