Люди сближаются с роботами: робосекс, робобрак и Доктор Киборг в "Прямом эфире"

Фантастика становится реальностью. Через 20 лет люди будут вступать в брак с роботами, убежден создатель робота Софии. Не так давно он привез свое детище в Москву из Саудовской Аравии.

Уже сейчас есть роботы повара, сиделки, парикмахеры, няни, строители, телеведущие и даже священники. А экономисты прогнозируют, что к 2030 году исчезнут многие профессии. Роботы заменят людей во всех сферах, включая интимные.

Но и люди не стоят на месте. Не дожидаясь будущего, они сами модернизируют себя. И превращаются в киборгов. Уже три с половиной тысячи жителей Швеции и сотни россиян добровольно вживили себе под кожу микрочипы. Люди-киборги уже среди нас: уже несколько лет утраченные части тела заменяют на бионические протезы.

В студию программы "Прямой эфир" пришли роботы, чтобы поговорить с ведущим программы Андреем Малаховым.

Андрей Малахов предложил одному из роботов описать девушку своей мечты.

"Она крупнометаллическая, симпатичная, с высокой частотой девчонка", — ответил робот.

Обычных девушек робот решительно отверг!

"Возможно немножко попробовать, но, наверное, нет", — сразу засомневался в привлекательности современных homo sapiens sapiens женского рода.

Второй робот заинтересовался достижением совершеннолетия и будущим браком с роботом Софией и получением паспорта. Если уж не российского, то паспорта саудовского королевства, откуда родом его потенциальная невеста.

Гуманоидный робот Марк-1 из Гонконга приехал в Москву в июне. Андрей Малахов лично провел для робота экскурсию по российской столице. Внешне робот выглядит очень привлекательно, он похож на Скарлетт Йоханссон.

Создатель Рикки Ма робота или роботессы утверждает, что это вышло случайно: он просто выбрал подходящий образ в Интернете.

Но не только роботы приближаются к людям, люди сближаются с роботами. Вице-президент компании по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хэлд пришел в гости к Андрею Малахову. В его руку уже 4 года вживлен чип, который используется как электронный пропуск и кредитная карточка. Энергию чип берет непосредственно из организма Джорджа. Так чип может работать 10-15 лет.

"Информацию в маленькой капсуле можно менять, обновлять, — поясняет Джордж. — В Испании чипированы все собаки, в Швейцарии – коровы. Это целое движение по всему миру".

Джордж Хэлд считает, что чип сегодня – самый безопасный метод общения с окружающим миром.

Чемпион России по количеству вживленных чипов — акушер-гинеколог Александр Волчек из Новосибирска. Его называют Доктор Киборг. Первый чип он вживил себе три года назад сам. Просто ввел толстой иглой под кожу радиочастотный идентификатор, который перед этим сам и запрограммировал. Это маленькое устройство сделано из биологически инертного стекла, которое организм не отторгает. У Александра в руке сейчас шесть таких чипов!

Импланты очень удобны, утверждает Доктор Киборг: их нельзя забыть или потерять. А кроме того они почти не заметны под кожей и на них записано до килобайта информации.

Безвредно ли для здоровья вживление чипов? Не вмешивается ли человек в природу и божий замысел, пытаясь себя так радикально изменить? Почему от новосибирского доктора-акушера отвернулись знакомые после вживления чипов? А кроме того, из программы "Прямой эфир" вы узнаете, почему робот София хочет уничтожить мир и есть ли у нее для этого возможности?