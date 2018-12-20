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20 декабря 201819:58

Специалисты Минздрава определят, как лечить мальчика, о помощи которому говорил Путин

Специалисты Минздрава России связались с коллегами в Иркутской области, чтобы определить дальнейшую схему лечения трехлетнего Владислава Шестакова из города Черемхово, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в ведомстве, подчеркнув, что данное распоряжение отдала министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Ранее на пресс-конференции журналист из Владивостока рассказал главе государства о непростой ситуации в семье Шестакова, у которого зафиксировано тяжелое онкологическое заболевание — нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. Скелет ребенка весь поражен метастазами. У него пропало зрение. При этом отец мальчика погиб, его и брата воспитывает только мама. 

Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не принесло. 

Благотворительный фонд "Счастливые дети" собрал 10 миллионов рублей на операцию в Испанию, но несколько дней назад сбор был прекращен, поскольку врачи не рекомендовали маленькому пациенту столь долгий перелет. Лечить Шестакова готовы онкологи Турции.

Владимир Путин обещал помочь ребенку.

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