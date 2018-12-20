Пушков: аналоговые телеканалы в регионах смогут работать и после 3 июня 2019 года

Региональные каналы, работающие в аналоговом режиме, будут иметь возможность транслировать свои программы и после перехода страны на цифровое вещание, запланированное на 3 июня.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что Минкомсвязи РФ приняло решение дать возможность телеканалам, которые не имеют возможности быстро перейти на цифровое вещание, доносить свои передачи до аудитории в прежнем режиме – в меру сил и финансовых возможностей.

20 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции отметил, что понимает опасения региональных телекомпаний и пообещал, что переход с аналогового на цифровое вещание будет проходить в субъектах РФ аккуратно и внимательно. Глава государства подчеркнул, что местные власти обязаны следить за интересами тех людей, которые не могут позволить себе купить даже на небольшие деньги декодеры для приема цифрового сигнала.