Тема:
Большая пресс-конференция Владимира Путина 57 минут назад
Яркие наряды и поддержка соседей: журналисты рассказали, как получить ответ от Путина
После завершения пресс-конференции Путина журналисты еще долго делились своими впечатлениями. Те, кто общался с президентом не в первый раз, могли сравнить, чем нынешняя встреча отличалась от предыдущих. Обсуждали то, как в этот раз пытались привлечь внимание Владимира Путина, как готовили вопросы и что думают о полученных ответах.
В кулуарах — оживление, как на крупнейших международных саммитах. Тут и журналисты крупнейших зарубежных телеканалов и агентств, и репортеры небольших региональных и даже муниципальных изданий. В ожидании президента фотографируются, обсуждают вопросы, забывая о конкуренции.
"Эта пресс-конференция запомнится для меня теплым отношением журналистов друг к другу. Такой братии, которая сплотилась за первые минуты, как только они оказались в зале, я не ожидала, — говорит журналист интернет-газеты "Кривое зеркало" из Волгограда Диана Егорова. — Поддерживали друг друга, даже помогали, чтобы именно твой коллега, сидящий рядом, мог задать вопрос".
Появиться на пресс-конференции в броском костюме — уже традиция. Часто приезжают в национальных нарядах, как, например, журналисты из Мордовии или Тывы.
Очередь в зал, каждый стремится поскорее занять место. От этого зависят шансы задать вопрос. Те, кто еще не успел зайти, снимают на телефоны, как к зданию Центра международной торговли на Краснопресненской набережной подъезжает кортеж президента.
Они отбирали вопросы, спорили, обсуждали. Большая пресс-конференция — настоящий шанс для региональных журналистов. Многие приехали в Москву утром и мчались сюда прямо с поезда или с самолета. Но громкие заголовки обеспечены и ведущим мировым СМИ.
Все, как один, направили свои смартфоны на дверь, из которой появляется глава государства. Дальше — время вопросов. Один из наиболее резонансных задала Алла Андреева, ее волнует судьба дольщиков. Уже выйдя из зала, признается, не ожидала, что на таком крупном политическом мероприятии слово дадут без всяких согласований.
"Абсолютно были порваны все мои прежние мысли и понимание того, что вопросы задаются только заряженные, как все говорят. Я приехала на внутренней энергии, на заряде, что меня должны услышать. И меня услышали. Я этому очень благодарная", — призналась лидер обманутых дольщиков ГК "Город" из Санкт-Петербурга Алла Андреева.
Один из самых опытных журналистов кремлевского пула Вячеслав Терехов задает вопрос, который волнует кажется всех — о качестве отечественных медикаментов.
"По-отечески Путин дал указание министерствам промышленности и здравоохранения на необходимость того, какие зарубежные лекарства необходимо оставить", — констатировал после общения с Путиным первый заместитель гендиректора "Интерфакса".
Разговор в зале заходит о ситуации на Украине, особенно в преддверии президентских выборов в соседней стране и провокации в Керченском проливе. Вопросы звучат и от российской прессы, и от украинского журналиста.
"Мы останемся врагами на десятилетия", — предсказывает украинский журналист Роман Цимбалюк.
- А сейчас мы враги?
"Я же говорю об отношениях между странами: нас же в армию не призывали и автоматов нам не выдавали! Поэтому можем спокойно говорить друг с другом", — отвечает Цимбалюк.
Известно, что Владимир Путин активно готовился к пресс-конференции. Он внимательно изучал документы, справки, которые ему готовили профильные министры, руководители различных ведомств. То, насколько глава государства погружен в детали, журналисты отмечают особо.
"Порадовало то, что на 98 процентов вопросов из различных сфер деятельности у него нашлись ответы здесь и сейчас, и ему удалось оперировать цифрами и фактами", — подчеркивает корреспондент газеты "Якутия" Александр Ильин.
"Путин отвечает на любой вопрос. Если можно, коротко отвечает. А иногда очень подробно отвечает", — добавляет корреспондент иностранного издания.
Ведущие зарубежные каналы под лупой изучают все сказанное Путиным.
"На протяжении нескольких часов президент отвечал на вопросы, касающиеся политики и ситуации в России, а также подводил итоги года. Среди тем, которые обсуждались на пресс-конференции – война в Сирии и конфликт на Украине", — поясняет телеканал ARD.
"Во время выступления на ежегодной пресс-конференции президент Путин заявил, что поддерживает решение Трампа о выводе войск из Сирии. Он также заявил, что согласен с заявлением Трампа, что "Исламское государство" (запрещено в России) повержено, а также что не все страны с этим солидарны", — свое видение ситуации транслирует CNN.
Кто-то из журналистов здесь впервые. Другие уже вправе делиться опытом и сравнивать.
"Я был на всех 14 конференциях Путина, — признается политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Александр Гамов. – У меня был такой прогноз, что это будет не международная пресс-конференция, а всероссийская. Так это и было".
За словами президента внимательно следили и в зале, и в пресс-центре. Созданы были все условия. В буфете — чай, кофе, закуски, сладости, круассаны. Такую теплую атмосферу коллеги отмечают особо.
"Атмосфера дружественная. Эта дружба шла не только от моих коллег-журналистов, но и от президента", — подчеркивает корреспондент телекомпании Humnews из Пакистана Иштеак Хамдани.
Несомненно, за пресс-конференцией внимательно следили и на местах. Известно, что наиболее острые вопросы президент традиционно берет на карандаш. И можно не сомневаться, что к резонансным темам, затронутым в Москве, журналисты в регионах вернутся еще не раз.
Ранее по теме
-
Талибы признали: военного решения в Афганистане нет57 минут назад
-
Путин поручил Бастрыкину лично проконтролировать расследование убийства братьев-пастухов3 часа назад
-
Президент пообещал помочь в лечении тяжелобольного мальчика4 часа назад
-
"Бюрократия вечна", "Сам женат - и меня туда тянет" и другие цитаты Путина4 часа назад
-
Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой5 часов назад
-
Нам нужен прорыв: Путин обозначил современную повестку России6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Большая пресс-конференция Владимира Путина
- Верховная рада изменила название Украинской православной церкви
- Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
- Вернувшегося с орбиты Сергея Прокопьева допросят следователи
- МиГ-29 "уронил" топливные баки на автошколу в Ейске
Самое читаемое
-
Участковый и двое его знакомых изнасиловали женщину в пункте полиции
- Вернувшегося с орбиты Сергея Прокопьева допросят следователи
- Петербургский анестезиолог насиловал пациенток
- В Москве мужчина на глазах мальчика зверски убил его собаку
- 70-летняя учительница взяла класс в заложники. Видео
Вести.Экономика
-
Путин: ВВП России вырос в 2018 году на 1,7%, доходы населения - на 0,5%
- Гринспен: "бычий" рынок завершен. Нужно спасаться бегством
- Кто устроил большую игру на понижение на рынке нефти и перекрыл денежный фонтан для России?
- США выведут войска из Сирии
- Госдума отменила роуминг в России
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Революция зарядных устройств. Российский производитель обгоняет весь мир
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
- В России назвали самые угоняемые машины в этом году
- Тест-драйв зимних шин Goodyear: шипы против "липучек"
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Рождество повышает риск возникновения инфаркта
- Настоящая или искусственная: какая елка более экологичная
- Ученые обнаружили связь между болезнями кишечника у мужчин и раком простаты
- Какие болезни вызывает депрессия
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Почти четыре часа. Все детали Большой пресс-конференции
- Путин: российские спецслужбы - опора государства
- В Раде переименовали УПЦ, дрались и изгоняли бесов
Вести-Москва
-
Мужчина на глазах подростка зверски убил его собаку
- Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны
- Час пик длиною в две недели: столицу заполнили пробки
- Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу
- В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний