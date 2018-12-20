Яркие наряды и поддержка соседей: журналисты рассказали, как получить ответ от Путина

После завершения пресс-конференции Путина журналисты еще долго делились своими впечатлениями. Те, кто общался с президентом не в первый раз, могли сравнить, чем нынешняя встреча отличалась от предыдущих. Обсуждали то, как в этот раз пытались привлечь внимание Владимира Путина, как готовили вопросы и что думают о полученных ответах.

В кулуарах — оживление, как на крупнейших международных саммитах. Тут и журналисты крупнейших зарубежных телеканалов и агентств, и репортеры небольших региональных и даже муниципальных изданий. В ожидании президента фотографируются, обсуждают вопросы, забывая о конкуренции.

"Эта пресс-конференция запомнится для меня теплым отношением журналистов друг к другу. Такой братии, которая сплотилась за первые минуты, как только они оказались в зале, я не ожидала, — говорит журналист интернет-газеты "Кривое зеркало" из Волгограда Диана Егорова. — Поддерживали друг друга, даже помогали, чтобы именно твой коллега, сидящий рядом, мог задать вопрос".

Появиться на пресс-конференции в броском костюме — уже традиция. Часто приезжают в национальных нарядах, как, например, журналисты из Мордовии или Тывы.

Очередь в зал, каждый стремится поскорее занять место. От этого зависят шансы задать вопрос. Те, кто еще не успел зайти, снимают на телефоны, как к зданию Центра международной торговли на Краснопресненской набережной подъезжает кортеж президента.

Они отбирали вопросы, спорили, обсуждали. Большая пресс-конференция — настоящий шанс для региональных журналистов. Многие приехали в Москву утром и мчались сюда прямо с поезда или с самолета. Но громкие заголовки обеспечены и ведущим мировым СМИ.

Все, как один, направили свои смартфоны на дверь, из которой появляется глава государства. Дальше — время вопросов. Один из наиболее резонансных задала Алла Андреева, ее волнует судьба дольщиков. Уже выйдя из зала, признается, не ожидала, что на таком крупном политическом мероприятии слово дадут без всяких согласований.

"Абсолютно были порваны все мои прежние мысли и понимание того, что вопросы задаются только заряженные, как все говорят. Я приехала на внутренней энергии, на заряде, что меня должны услышать. И меня услышали. Я этому очень благодарная", — призналась лидер обманутых дольщиков ГК "Город" из Санкт-Петербурга Алла Андреева.

Один из самых опытных журналистов кремлевского пула Вячеслав Терехов задает вопрос, который волнует кажется всех — о качестве отечественных медикаментов.

"По-отечески Путин дал указание министерствам промышленности и здравоохранения на необходимость того, какие зарубежные лекарства необходимо оставить", — констатировал после общения с Путиным первый заместитель гендиректора "Интерфакса".

Разговор в зале заходит о ситуации на Украине, особенно в преддверии президентских выборов в соседней стране и провокации в Керченском проливе. Вопросы звучат и от российской прессы, и от украинского журналиста.

"Мы останемся врагами на десятилетия", — предсказывает украинский журналист Роман Цимбалюк.

- А сейчас мы враги?

"Я же говорю об отношениях между странами: нас же в армию не призывали и автоматов нам не выдавали! Поэтому можем спокойно говорить друг с другом", — отвечает Цимбалюк.

Известно, что Владимир Путин активно готовился к пресс-конференции. Он внимательно изучал документы, справки, которые ему готовили профильные министры, руководители различных ведомств. То, насколько глава государства погружен в детали, журналисты отмечают особо.

"Порадовало то, что на 98 процентов вопросов из различных сфер деятельности у него нашлись ответы здесь и сейчас, и ему удалось оперировать цифрами и фактами", — подчеркивает корреспондент газеты "Якутия" Александр Ильин.

"Путин отвечает на любой вопрос. Если можно, коротко отвечает. А иногда очень подробно отвечает", — добавляет корреспондент иностранного издания.

Ведущие зарубежные каналы под лупой изучают все сказанное Путиным.

"На протяжении нескольких часов президент отвечал на вопросы, касающиеся политики и ситуации в России, а также подводил итоги года. Среди тем, которые обсуждались на пресс-конференции – война в Сирии и конфликт на Украине", — поясняет телеканал ARD.

"Во время выступления на ежегодной пресс-конференции президент Путин заявил, что поддерживает решение Трампа о выводе войск из Сирии. Он также заявил, что согласен с заявлением Трампа, что "Исламское государство" (запрещено в России) повержено, а также что не все страны с этим солидарны", — свое видение ситуации транслирует CNN.

Кто-то из журналистов здесь впервые. Другие уже вправе делиться опытом и сравнивать.

"Я был на всех 14 конференциях Путина, — признается политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Александр Гамов. – У меня был такой прогноз, что это будет не международная пресс-конференция, а всероссийская. Так это и было".

За словами президента внимательно следили и в зале, и в пресс-центре. Созданы были все условия. В буфете — чай, кофе, закуски, сладости, круассаны. Такую теплую атмосферу коллеги отмечают особо.

"Атмосфера дружественная. Эта дружба шла не только от моих коллег-журналистов, но и от президента", — подчеркивает корреспондент телекомпании Humnews из Пакистана Иштеак Хамдани.

Несомненно, за пресс-конференцией внимательно следили и на местах. Известно, что наиболее острые вопросы президент традиционно берет на карандаш. И можно не сомневаться, что к резонансным темам, затронутым в Москве, журналисты в регионах вернутся еще не раз.