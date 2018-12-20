КХЛ. "Локомотив" прервал серию поражений, на выезде обыграв "Барыс"

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Астане, где местный "Барыс" принимал ярославский "Локомотив". Встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1.

Подопечные Дмитрия Квартальнова первыми открыли счет. Уже на 4-й минуте поединка Степан Санников отправил первую шайбу в ворота Хенрика Карлссона. Отыграться "Барыс" смог уже во втором периоде стараниями Романа Старченко. Но на большой перерыв им уйти при ничейном счете не удалось – на 34-й минуте ярославец Егор Аверин вывел свою команду вперед.

До финальной сирены соперники поразить друг друга не смогли.

"Локомотив" спустя 3 матча "регулярки" смог добиться победы и прервать неудачную серию. Теперь в активе ярославского клуба 51 балл и 4 место в Западной конференции. "Барыс" же с 54-ю очками располагается на 5-м месте на Востоке.