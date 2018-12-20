Главу московской клиники "Сфера" перевели под домашний арест

Московский городской суд перевел под домашний арест директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах, которую ранее взяли под стражу по делу о нанесении увечий пациентке клиники Каролине Саргисян. В клинике Шах девушке сделали ринопластику — операцию по изменению формы носа, — после которой пациентка впала в кому. У нее обнаружили перелом костей черепа. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе сегодняшнего заседания суд допросил свидетельницу, подтвердившую готовность предоставить свою квартиру для проживания под домашним арестом Гульнаре Шах, не имеющей своего жилья в Москве. По делу также проходят анестезиолог Лев Хитрин, изначально помещенный под домашний арест, и хирург Геворг Степанян — он остается под стражей.

У клиники не было лицензии на проведение пластических операций, сейчас она закрыта, помещение опечатано, передает РИА Новости. В ходе следствия стало известно, что анестезиолог Хитрин ранее работал в другой московской клинике — Medlounge, где три пациентки умерли после неудачно проведенных операций. По словам адвоката потерпевшей Андрея Мишонова, пока никто из обвиняемых не признал свою вину и не предложил возместить ущерб Каролине Саргисян.