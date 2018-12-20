В Раде переименовали УПЦ, дрались и изгоняли бесов

На фоне гонений на каноническую церковь на Украине патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным предстоятелям с призывом не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве.

"Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии" — говорится в заявлении предстоятеля.

Впрочем, в Киеве, похоже, к голосу разума уже не прислушиваются. И сегодня депутаты Верховной Рады приняли специальный закон, лишающий Украинскую православную церковь ее канонического, исторического названия.

Верховная рада. Единственный законодательный орган власти государства. Между депутатами начинается драка. Один срывает плакат. Двое набрасываются. Еще секунда и начинается полноценный кулачный бой. Кому-то кулаком в ухо — депутат опускает голову пытается увернуться, Другой отбивается двойками. Вдруг прерываются: обмениваются претензиями — мол, не по понятиям драка.

Спикер Рады Парубий в это время грозит пальцем и просит всех успокоиться. Утихомирить депутатов он пытался еще до драки — после голосования Рады по поводу переименования Украинской православной церкови Московского патриархата.

"Не беснуйтесь, а то мне придется вас перекрестить просто: выгнать беса из зала", — заявил Парубий.

Один из тех, кому досталось больше всего — Нестор Шуфрич. Он с красной щекой дает интервью.

"Сегодня заставлять людей называть церковь, так как это хочется отдельной горстке народных депутатов, которая с точки зрения поддержки граждан находится в рамках электоральной погрешности — это преступно и безответственно. Тем более, когда во время голосования было зафиксировано голосование за другого депутата, то есть кнопкодавство. Мы конкретное видео показали Парубию, он там начал что-то говорить про бесов. Ну я не знаю, сегодня все коалиции, все эти 240 депутатов точно не с Богом общались", — рассказал Нестор Шуфрич, член межфракционного объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины.

Нестор Шуфрич сорвал висевший в Верховной раде плакат со словами: " Агента Путина — Медведчука — под суд!"

Виктора Медведчука на Украине обвиняют в связях с Москвой. По факту он является представителем Украины на переговорах по вопросам обмена пленными на Донбассе.

"Я встречался президентом Российской Федерации по вопросу освобождения. Не обмена, а освобождения украинских моряков. — Вы это делаете по поручению Порошенко? — В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко! Второе — я это делаю потому, что это в интересах моих и в интересах моей страны", — рассказал Медведчук.

Под Радой сегодня собрались тысячи верующих. Они вышли на улицы, несмотря на снег и мороз в надежде защитить свою веру.

"Речь идет и о тех храмах, которые сами строили прихожане этих храмов, и о переименовании церквей, которых они не называли, не давали этих названий", — говорит один из активистов.

Как правильно называть раскольническую религиозную структуру? Похоже, путают даже те, кто решил в неё переметнуться.

На деле объединенную раскольническую церковь — структурой искусственной признают всё больше православных церквей мира. Единственным митрополитом Киевским блаженнейшего Онуфрия назвал иерарх Церкви чешских земель и Словакии.

О том, что никаких канонических и литургических отношений с новой церковью на Украине быть не может, заявил официальный представитель Белорусской православной церкви.

"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", — подчеркнул он.

Накануне в зал заседаний Верховной рады доставили так называемый Вифлеемский огонь. Торжественную миссию возложили на украинских пластунов — скаутскую организацию, воспитавшую не одного националиста, что вызвало особую гордость у спикера Рады.

"Из нее вышли герой Роман Шухевич, лидер ОУН (запрещена в РФ) Степан Бандера", — заявил Парубий.

Голосом озвучивать выстрел зенитного орудия приходится резервистам на учениях в Черниговской области. Срок военного положения истекает на следующей неделе и Киев уже не скрывает, что готовит новую провокацию.

Секретарь совета нацбезопасности Турчинов угрожает не просто отправить новые корабли из Черного в Азовское море, но даже — "уничтожить любой мост".

Впрочем, с такой позицией согласны не все даже в сегодняшней Украине.

" Ну, направим мы еще одну группу кораблей в керченский пролив — ну еще раз их захватят", — рассказал Константин Грищенко, бывший министр МИД страны.

Несмотря на это Петр Порошенко снова и снова появляется перед камерами в военной форме, продолжая убеждать всех в угрозах со стороны России.