Фабрегас может стать партнером Головина по "Монако"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в ближайшее трансферное окно может стать одноклубником россиянина Александра Головина. В "Монако" проявляют заинтересованность в приобретении испанца.

Фабрегас недоволен малым количеством времени, которое ему предоставляет главный тренер "синих" Маурицио Сарри. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в лондонском клубе также готовы совершить сделку, чтобы выручить за него деньги. Срок его контракта истекает летом 2019 года.

Помимо англичан в услугах Фабрегаса также заинтересованы в итальянском "Милане". Отметим, что в текущем сезоне испанец принял участие в 13 матчах "Челси", в которых он стал автором одного гола и двух голевых пасов.