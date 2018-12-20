ДНР и ЛНР поддерживают призыв Парижа и Берлина о полном прекращении огня

Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики всецело поддерживают призыв Берлина, Москвы и Парижа к возобновлению режима прекращения огня.

Как передает ТАСС, об этом в совместном заявлении проинформировали международную общественность полномочные представители ДНР и ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

Отмечается, что 19 декабря текущего года на заседании Контактной группы представители официального Киева отказались договариваться по поводу точной даты "рождественского перемирия", ссылаясь на то, что в связи с военным положением на Украине у них нет таких полномочий.

Подчеркивается, что тем самым украинские представители сорвали договоренность о прекращении огня на новогодние праздники, достигнутую на предыдущих встречах.