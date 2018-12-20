Землетрясение на Камчатке: угрозы цунами нет

В море у восточного побережья Камчатки произошли два мощных подземных толчка. Первый толчок, магнитудой 7,4, произошел на глубине 40 километров, второй, магнитудой 7,5, на глубине 85 километров.

Об угрозе цунами после землетрясения объявил американский Тихоокеанский центр предупреждения о цунами. По его данным, высота волн цунами может составить от 30 сантиметров до 1 метра.

По данным российского МЧС, угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, передает РИА Новости. Землетрясение произошло в 20:01 по московскому времени. В зоне воздействия подземных толчков работают оперативные группы. По предварительным данным, разрушений, погибших и пострадавших нет.