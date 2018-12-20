"Ювентус" переподписал контракт с Алексом Сандро

Туринский "Ювентус" официально сообщил о продлении действующего контракта с бразильским защитником Алексом Сандро на 3 года. Теперь срок соглашения между сторонами будет рассчитан до 2023 года.

О подписании нового договора было объявлено в официальном клубном аккаунте в Twitter.

Напомним, что Сандро стал футболистом "Старой синьоры" летом 2015 года, когда за 26 миллионов перешел из португальского "Порту". За время выступлений в "Ювентусе" он принял участие в 134 поединках, став автором 9-ти голов и 19- результативных передач.