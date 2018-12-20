20 декабря 201821:38
"Ювентус" переподписал контракт с Алексом Сандро
Туринский "Ювентус" официально сообщил о продлении действующего контракта с бразильским защитником Алексом Сандро на 3 года. Теперь срок соглашения между сторонами будет рассчитан до 2023 года.
О подписании нового договора было объявлено в официальном клубном аккаунте в Twitter.
UFFICIALE | Alex Sandro sarà bianconero fino al 2023 🙌⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) 20 декабря 2018 г.
➡️ https://t.co/4iAzIT1UAd#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/4pqd0yAUdV
Напомним, что Сандро стал футболистом "Старой синьоры" летом 2015 года, когда за 26 миллионов перешел из португальского "Порту". За время выступлений в "Ювентусе" он принял участие в 134 поединках, став автором 9-ти голов и 19- результативных передач.
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