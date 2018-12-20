Дело об обманутых дольщиках ГК "Город" в начале 2019 года поступит в суд

Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области прокомментировало ход расследования уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК "Город", вопрос о котором был поставлен на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина активисткой Аллой Андреевой.

Как передает "Интерфакс", отмечается, что следователями главка возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении трех фигурантов, двое из которых направлены в СИЗО, а третий содержится под домашним арестом.

Речь идет о владельце компании Максиме Ванчугове, который был арестован в северной столице в конце октября 2015 года в рамках дела обманутых дольщиков ГК "Город". Его брат Руслан находится под домашним арестом.

Их обвиняют в том, что они через подставные фирмы вывели 832 миллиона рублей, кроме того, Максим Ванчугов вместе с подельниками получили 2 миллиарда 930 миллионов рублей, судьба которых остается неизвестной.

Главк МВД по Петербургу проинформировал общественность, что в первом квартале 2019 года уголовное дело будет направлено в суд.