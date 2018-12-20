ЦСКА крупно уступил "Йокериту" в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершились матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В Хельсинки местный "Йокерит" одержал крупную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1. Для армейцев это поражение стало вторым кряду.

"Джокеры" поразили ворота Ильи Сорокина уже на 3-й минуте поединка, когда отличился Джефф Плэтт. Но Михаил Григоренко спустя почти 10 минут выровнял положение в игре – 1:1. Впрочем, финский клуб еще до перерыва вновь вырвался вперед благодаря голу Кристиана Весалайнена. Позже отличился еще и Никлас Йенсен, а точку за полторы минуты до финальной сирены поставил Йон Норман.

ЦСКА после очередного поражения с 66-ю очками в своем активе продолжает оставаться лидером Западной конференции. "Йокерит" же с 55-ю баллами располагается на третьей строчке Запада.

В остальных встречах дня отметим волевую победу рижского "Динамо" в Санкт-Петербурге, где был обыгран СКА (3:2), учиненный разгром "Северстали" в исполнении "Авангарда" (7:3), а также минимальные победы "Витязя" над ХК "Сочи" (3:2), "Спартака" – над "Салаватом Юлаевым" (2:1), а минского "Динамо" – над "Слованом" (2:1).