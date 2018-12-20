"Барселона" арендовала Мурильо у "Валенсии"

Испанская "Барселона" объявила о подписании арендного соглашения с защитником "Валенсии" Джейсоном Мурильо. Договор между клубами достигнут сроком на полгода. По окончании сезона каталонцы будут иметь право на окончательный выкуп колумбийца.

Впрочем, как сообщает официальный клуб "летучих мышей", для того, чтобы "Барселоне" приобрести права на футболиста, им придется выложить 25 миллионов евро. Пока же аренда игрока обойдется сине-гранатовым в 2 миллиона евро.

Напомним, что ранее в "Барселоне" из-за травм на продолжительный период поочередно выбыли защитники Самуэль Умтити и Томас Вермулен, в связи с чем каталонцы были вынуждены подыскать игрока на их позицию. В качестве одного из вариантов боссы "Барсы" рассматривали оборонца "Зенита" Бранислава Ивановича, но в итоге остановили свой выбор на Мурильо.