В Барселоне протестуют против приезда премьера Испании

Несколько сот членов радикального движения "Комитеты защиты республики" устроили акцию протеста в Барселоне во время встречи главы каталонского женералитета (правительства) Кима Торры и испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Как передает РИА Новости, в прямом эфире беспорядки транслирует телеканал 24 Horas.

Активисты перекрыли проспект Диагональ – одну из главных улиц Барселоны, напротив отеля Sofia, где запланирован ужин и вручение премий, скандируя "Силы оккупации – вон!" и "Независимость!".

Неподалеку во дворце Педральбес проходит встреча Торы и Санчеса. Район оцеплен дополнительными силами полиции.

Еженедельное заседание кабинета министров Испании было решено провести 21 декабря не в Мадриде, а в Барселоне. Против этого выступили сторонники отделения Каталонии от Испании. Они заявили, что начинают акции неповиновения, в том числе, забастовку.