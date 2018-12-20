Женщина погибла в результате наезда автомобиля на остановку в ФРГ

Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в аявили в полиции города Реклингхаузен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

Отмечается, что водитель 32 лет также был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Не исключается версия террористического акта.

Место трагедии оцеплено полицией, там работают эксперты-криминалисты.