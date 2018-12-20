Фигуристы Синицина и Кацалапов – лидеры короткой программы чемпионата России

В Саранске завершился первый соревновательный день в чемпионате России по фигурному катанию. В турнире среди танцевальных дуэтов победу по итогам короткой программы стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Спортсмены после своего проката получили от судей 84,01 балла. Второй результат в танцах на льду продемонстрировали Александра Степанова и Иван Букин, заработав 81,95 балла. Тройку сильнейших замкнули Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Их результат составил 73,37 балла.

Произвольная программа будет представлена дуэтами в пятницу, 21 декабря.