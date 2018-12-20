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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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20 декабря 201823:22

Во Франции порядка трех тысяч человек пострадали за месяц протестов "желтых жилетов"

EPA

Во Франции с начала проведения акций протеста "желтых жилетов" пострадали почти три тысячи человек, в том числе более 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Такие данные СМИ сообщил представитель МВД.

Как уточняется, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка, передает РИА Новости.

В беспорядках, которыми сопровождались протесты, погибло девять человек.

"Желтые жилеты", несогласные с политикой властей, а также возмущенные ростом цен на топливо и снижением покупательской способности населения, начали выходить с акциями на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавились другие. Акции сопровождались столкновениями протестующих с полицейскими, разгромом банков и магазинов, поджогами машин.

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