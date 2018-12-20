Три тысячи жителей Воронежа остались без холодного водоснабжения

В Воронеже прорвало водовод диаметром 150 миллиметров. В результате три тысячи жителей города остались без холодной воды. ЧП произошло в 22-00 по времени Москвы на улице Березовая Роща, уточняет ТАСС.

Пожарная машина возит воду для котельной, чтобы в домах не отключалось отопление. Без холодной воды остался 21 жилой дом, а также школа и два детских сада. К середине ночи водоснабжение планируется восстановить.