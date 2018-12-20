Евролига. ЦСКА обыграл "Анадолу Эфес" благодаря дабл-даблу Клайберна

Московский ЦСКА в рамках 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на своей площадке принимал турецкий "Анадолу Эфес". Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу армейцев – 102: 84.

Главным героем встречи стал нападающий "красно-синих" Уилл Клайберн, который за проведенное на паркете время стал автором дабл-дабла: он набрал 20 очков и совершил 10 подборов. В составе ЦСКА он стал самым результативным игроком.

После 14 матчей Евролиги подопечные Димитриса Итудиса располагаются в турнирной таблице на третьей позиции. В их активе 11 побед при трех поражениях. В следующем матче армейцы проведут выездной матч в Греции, где сыграют с "Панатинаикосом".