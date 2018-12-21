Песков о вмешательстве США в мировую политику, церковном расколе и ДРСМД

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поделился своим мнением о политике, проводимой Трампом, поведении Порошенко, церковном расколе и ряде других тем.

В частности, комментируя отмену встречи Путина и Трампа на саммите "двадцатки", Песков заявил, что США предвзято смотрят на действия Киева, используя их в любом случае против Москвы. К примеру, в окружении Дональда Трампа нет людей, готовых объективно рассмотреть провокацию в Керченском проливе, считает пресс-секретарь российского президента.

Песков считает, что США вложили в украинский переворот слишком много средств, и потому вынуждены "нянчиться" с Порошенко, несмотря на его слабые электоральные позиции.

Сам же украинский президент способен на новые провокации: накануне выборов он может пойти на обострение отношений с Россией, чтобы заработать "политические очки".

Коснулся Дмитрий Песков и такой темы, как межцерковные отношения. Он подчеркнул, что вмешательство в них США – беспрецедентно. Поддержка Америкой церковного раскола на Украине — "вещь доселе невиданная и неслыханная", отметил политик.

США вмешивается не только в украинскую политику. Всего два дня назад Трамп согласился на вывод американских войск из Сирии. Вряд ли участники мирного процесса жалеют об этом решении Трампа, отметил Песков. Нахождение американцев в Сирии, по его словам, "не способствует целям выхода на политико-дипломатическое урегулирование".

Также Дмитрий Песков прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если это произойдет, Штаты могут разместить свои ракеты в Европе, и тогда Россия, чтобы создать паритет, будет вынуждена взять их под прицел. Это фактически возвращение к ситуации, которая наблюдалась во времена "холодной войны", движение по спирали, отметил пресс-секретарь президента РФ.