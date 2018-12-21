Макрон прокомментировал петицию против повышения цен на топливо на сайте change.org

Президент Франции Эммануэль Макрон дал ответ на петицию против повышения цен на дизельное топливо, которая размещена на сайте change.org. Ответ Макрона был опубликован под текстом петиции в четверг, 20 декабря.

Глава французского государства отметил, что понимает переживания народа по поводу резкого роста цен на топливо и их желание отреагировать на ситуацию, подписав данную петицию. "Отвечаю вам напрямую: вы правы", — написал Макрон. И добавил, что в течение зимы не будет никаких повышений тарифов на электроэнергию и газ. "Это четкий ответ на конкретный предмет вашей петиции", — подчеркнул Макрон.

Президент Пятой республики отметил, что гнев французов гораздо глубже недовольства повышением цен на топливо, что граждане страны осуждают разрыв между народом и его правителями, который постепенно расширялся. Макрон подчеркнул, что его политическая приверженность заключается в ликвидации этого разрыва, передает ТАСС. Правда, пока он не смог этого добиться. При этом президент отметил ряд мер, предложенных им во время послания нации 10 декабря (среди них – отмена нового налога на автомобильное топливо).

Эммануэль Макрон резюмировал, что хотел бы продолжить этот диалог, предложив автору петиции сообщить адрес электронной почты в Елисейский дворец.

Данная петиция адресована министерству по экологическому переходу. По мнению ее автора, повышение цен на дизельное топливо связано с желанием властей заставить потребителей покупать автомобили с электродвигателями или бензиновыми двигателями, повышением налогов на нефтепродукты, конфликтами между странами – экспортерами нефти, а также желанием предпринимателей увеличить прибыль автозаправочных станций. Но автомобили с электродвигателями слишком дорогие. При этом использование дизельных двигателей (самых экономически выгодных) в связи с повышением налогов на топливо скоро сравнится по цене с использованием бензиновых, а цены на бензин также вырастут. Все это ляжет тяжелым финансовым бременем на простых граждан страны, считает автор петиции.