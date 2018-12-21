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21 декабря 201801:43 Антон Подковенко

По факту молебен, по сути пикет: прихожане УПЦ пришли к Раде защищать свою веру

Грубым вмешательством в религиозную жизнь назвали в Русской православной церкви закон, принятый Верховной радой в четверг, 20 декабря. Этот документ фактически принуждает каноническую Украинскую православную церковь сменить название. Кстати, экспертное управление самой Рады пришло к выводу, что закон противоречит Конституции. Но украинские депутаты не услышали ни оценки своих экспертов, ни голосов тысяч верующих, которые собрались на протестный молебен. Корреспондент телеканала "Россия 24" Антон Подковенко продолжает тему.

По факту — молебен, по сути — пикет. Тысячи прихожан Украинской православной церкви (канонической, Московского патриархата) выражают немолчаливый протест против антицерковных законов.

"Тревожит содержание законов, все направляется на создание большого конфликта". "Они поступают жестко и выступают против господа", — так люди говорят про решение Рады, которое фактически предписывает УПЦ сменить название.

"О свободе совести и религиозных организациях" — так называется пресловутый закон. Аргументация как минимум странная.

"Церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии", — отмечает спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

"В этом решении удивительно и чудовищно все, потому что не может быть, по сути, претензий. Центр УПЦ находится в Киеве, у нас в уставе так записано. Это самостоятельная церковь с правами широкой автономии. В Москве — центре всей РПЦ — апелляция к тому, что эта организация должна переименоваться потому, что центр находится в другом государстве, не соответствует действительности", — считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

За законопроект по Украинской православной церкви проголосовало парламентское большинство — 240 депутатов. Но и тут единства не было. Депутаты Вадим Новинский и Нестор Шуфрич подбежали к спикеру Андрею Парубию и потребовали повторить голосование. Тот сказал: "Решение принято, не беснуйтесь". И тогда Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывом отдать под суд Виктора Медведчука. А депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Береза набросился на него с кулаками. Началась потасовка, которой в Раде, собственно, никого не удивишь. Как и новыми автокефальными инициативами.

"Те, кто стоят у власти, увидев, что УПЦ не хочет объединяться с раскольниками, решили загнать ее в угол. Власти на Украине нужна карманная церковь, которая слушается их", — комментирует ситуацию протоиерей, директор портала "Православие и мир" Владимир Ильяшенко.

Пусть УПЦ называется не Украинская православная церковь, а Российская православная церковь на Украине, например. Это сегодня предложил один из украинских депутатов. Мол, чем не название, если уж Москва управляет?

"Вы покажите хоть одно распоряжение патриарха Алексия или Кирилла по отношению к Украинской православной церкви. Все призывы за 28 лет, основное в них — возлюбить ближнего своего как самого себя. В 90-м году церковь зарегистрирована, законопослушна. Не нарушила Конституцию. На каком основании?" – вопрошает пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

Украинская православная церковь прямо называет решение Верховной рады "антиконституционным" и уже обратилась к Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый законопроект. Вот только голос канонической церкви на Украине сейчас почти не слышат.

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