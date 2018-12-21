Лавров: в Баку и Ташкенте появятся филиалы МГИМО

МГИМО откроет филиалы в Баку и Ташкенте. Об этом сообщил Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ. Он добавил, что сейчас Московский институт международных отношений ведет подготовительную работу совместно с Азербайджаном и Узбекистаном.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что к 2020 году планируется также открытие "особого подразделения на базе ДВФУ в соответствии с имеющимся на сей счет постановлением правительства РФ", передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, как сообщил Лавров, МГИМО по собственной инициативе начал готовить кадры для школ при российских загранучреждениях. "Это очень важное для нашей дипломатической службы дело", — резюмировал министр.