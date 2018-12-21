В Джибути арестовали предполагаемого заказчика нападения на Charlie Hebdo в Париже

Экстремиста из близкого окружения братьев Куаши, которые устроили нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже четыре года назад, арестовали в Джибути. В ближайшее время он будет экстрадирован во Францию. Об этом сообщило издание Le Figaro, ссылаясь на судебные источники.

Как уточняется, 36-летнего экстремиста Петера Шерифа, также известного под именем Абу Хамза, задержали в Джибути 16 декабря. В настоящее время он находится под стражей в ожидании выдачи во Францию.

По данным Le Figaro, уроженец Парижа Шериф являлся активным участником местной джихадистской сети Buttes-Chaumont. После вторжения США в Ирак Шериф присоединился к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в России) в этой стране. В декабре 2004 года американские военные взяли Шерифа в плен в городе Фаллуджа.

В 2006 году Петер Шериф был приговорен к 15 годам тюремного заключения, но в марте 2007 года ему удалось сбежать из тюрьмы в Мосуле. После этого Шериф воевал в рядах экстремистов в Йемене, напоминает РИА Новости. По предварительным данным, именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала Charlie Hebdo.

Редакция сатирического издания Charlie Hebdo в Париже стала объектом нападения террористов после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. 7 января 2015 года в результате вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, среди них – двое полицейских. Через двое суток подозреваемые – братья Саид и Шериф Куаши – были уничтожены бойцами спецназа.