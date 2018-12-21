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21 декабря 201804:56

Пожар в отеле на севере Финляндии: десятки человек эвакуированы

Global Look Press

В Финляндии в городе Пудасярви более 40 человек эвакуировали из отеля "Исо-Сюёте" в связи с пожаром в ночь на пятницу, 21 декабря. О происшествии сообщает Финляндское информационное агентство.

Как уточняется, у отеля горит крыша. К настоящему времени эвакуировали 41 человека. Сигнал о возгорании поступил на пульт к спасателям после полуночи, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, огонь распространился также на внутренние помещения отеля. На месте ЧП идут работы по тушению возгорания. В них принимают участие спасательные бригады из четырех населенных пунктов. Пока нет никакой информации о пострадавших.

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