Лидер демократов уверен, что сенат США не даст Трампу денег на пограничную стену

Лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер считает, что сенат не примет проект бюджета о дополнительных ассигнованиях на строительство стены на границе с Мексикой. Проекту необходимо набрать 60 голосов, и конгрессмен уверен, что это ему не удастся.

20 декабря Трамп объявил, что не подпишет временный бюджет, принятый сенатом, так как в документе не учтены его требования по финансированию безопасности на границе, передает РИА Новости. Президент требовал включить во временный бюджет, рассчитанный на время до 8 февраля, дополнительные пять миллиардов долларов на строительство приграничной стены.

Если Трамп не подпишет бюджет до пятницы, 21 декабря (разница во времени между Вашингтоном и Москвой составляет 8 часов), то это повлечет за собой приостановку работы федеральных учреждений: они не будут получать финансирования, принятого конгрессом.