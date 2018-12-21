Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса: Британия лидирует, несмотря на Brexit

Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса. Всего в списке 161 государство, наиболее привлекательное для инвесторов. Россия находится на 55 месте.

Первое место занимает Великобритания, за ней следует Швеция, на третьем месте – Гонконг. Пятерку лучших стран замыкают Нидерланды и Новая Зеландия. США заняли 17 место.

Издание составляет свой рейтинг тринадцать лет подряд, Британия лидирует в нем уже второй год. Для оценки стран используется 15 показателей, и Соединенное Королевство попало в топ-30 по каждому из них.

Эксперты Forbes подчеркивают, что, несмотря на "мрачное" будущее Британии (связанное с Brexit), деловой климат Королевства остается привлекательным. Главный экономист Moody's Марк Занди что в Британия с ее глобализованной экономикой более, чем другие страны, открыта для инвестиций и торговли, а также, до недавнего времени, иммиграции.