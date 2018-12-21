UFC может пройти на "Газпром-Арене"

Бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) могут пройти на футбольном стадионе "Газпром-арена", который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

"Нашей целью является максимальная загруженность площадки в свободное от матчей время. Мы хотим использовать ее для всех масштабных уникальных мероприятий в Северной столице, — признается глава "сине-бело-голубых", слова которого приводит Чемпионат.Com. – Ранее мы провели здесь самый большой концерт музыкальной группы "Ленинград", добились рекордной посещаемости на матче хоккейных сборных на матче Евротура, а теперь планируем его повторить на матче СКА и ЦСКА. Сейчас же мы ведем переговоры о том, чтобы провести на арене боксерские поединки UFC и матчей всех звезд НБА".

Напомним, что матч хоккейного Евротура между командами России и Финляндии 16 декабря собрал на "Газпром-Арене" 81 тысячу болельщиков. Встреча завершилась разгромом финнов со счетом 5:0.