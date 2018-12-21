Экс-глава корпорации Nissan Карлос Гон вновь арестован

В пятницу, 21 декабря, специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan. Об этом сообщил телеканал NHK.

Таким образом прокуратура явно пытается помешать освобождению под залог Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли, проходящего по этому же делу.

20 декабря Токийский окружной суд отказал прокуратуре в просьбе продлить после 21 декабря еще на 10 дней срок заключения Карлоса Гона и Грега Келли, напоминает ТАСС. С 19 ноября они оба находятся в заключении в Токийской тюрьме. В тот день их арестовали по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.