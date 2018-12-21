В Канаде 330 тысяч потребителей остались без электричества из-за шторма

В провинции Британская Колумбия в Канаде около 330 тысяч домохозяйства, госучреждений и магазинов остались без электроснабжения из-за сильного шторма. Такие данные сообщает телеканал CTV.

Как уточняет Национальное метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 100 километров в час. Непогода сопровождается ливневыми дождями. К пятнице ожидается выпадение 50 миллиметров осадков. Шторм обрушился на южную часть региона.

В настоящее время аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но о сроках завершения работ ничего не сообщается. Местная транспортная компания BC Ferries отменила паромное сообщение в этой части провинции, передает ТАСС.

В городе Уайт-Рок вертолет Береговой охраны спас человека, который оказался на пирсе после того, как часть его обрушилась из-за сильного ветра. Пока нет никакой информации о жертвах и пострадавших.