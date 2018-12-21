Российский рубль резко подешевел

Рубль обвалился до минимума с сентября. Доллар на Московской бирже в моменте поднимался до 68 рублей 75 копеек, евро — почти до 79. Затем котировки немного опустились.

Причины для падения все те же: в первую очередь это обвальное падение нефтяных цен, которое российская валюта пыталась какое-то время игнорировать. Накануне баррель североморской смеси Brent опускался до 54 долларов 30 центов. Общий негативный фон также никуда не делся.

Есть и другие фундаментальные факторы, передает телеканал "Россия 24". Так, например, спрос на валюту может быть связан с пиком выплат по внешнему долгу для российских компаний. В декабре вернуть нужно 5,5 миллиарда долларов. Экспортеры же, которым сейчас нужно уплачивать налоги, напротив, не спешат продавать валюту, ожидая более высокого курса. И в целом, на длительные праздники участники рынка предпочитают уходить в твердой валюте.