Авария в Каспийском море: иранские военные пытаются спасти тонущее судно

Иранское торговое судно получило пробоину и начало тонуть в Каспийском море. Военные исламской республики проводят спасательную операцию, эвакуируют экипаж. Также они пытаются воспрепятствовать подтоплению самого корабля.

Судно "Нарголь" получило пробоину, когда отплывало от иранского порта. Оно должно было идти в сторону Азербайджана, сообщает телеканал "Россия 24".