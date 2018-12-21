Евкуров наградил уроженцев Ингушетии, спасших испанца в Магаданской области

В Ингушетии наградили трех уроженцев республики, которые спасли испанского туриста в Магаданской области.

Молодым людям вручили почетные грамоты, передает телеканал "Россия 24". Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил сострадание и решительность земляков и поданный ими пример.

Испанский турист путешествовал по Магаданской области на велосипеде. Он заночевал в палатке в районе Бурхалинского перевала при температуре минус 50 градусов и обморозил руку. Трое ингушей, живущих на Колыме, обнаружили его и доставили в ближайшую больницу. Сами они считают, что любой житель региона поступил бы на их месте точно так же.