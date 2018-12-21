Биатлонист Бе: тяжело видеть на старте отстраненного за допинг Логинова

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе по окончании спринтерской гонки на 10 километров в рамках 3-го этапа Кубка мира высказались о серебряной медали Александра Логинова. Норвежцы припоминают россиянину ранее отбытую дисквалификацию за допинг.

"Я держу свои мысли о нем при себе, ведь мы ничего не можем поделать с его выходом на старт, — приводит Спортс.Ru признания Йоханнеса Бе, победившего в гонке. – С этим нужно жить, а я просто должен делать все о меня зависящее, чтобы быть впереди него. Тогда проблем нет".

Вторит ему и его брат, который финишировал в спринте на восьмой строчке: "Тяжело видеть то, как возвращаются отстраненные за допинг. Однако таковы правила – два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его".

Подхватил тему отбытого наказания Логиновым еще один норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он показал всего лишь 32-й результат, но второе место российского биатлониста ему спокойствия не дает: "Грабители банков выходят из тюрьмы и живут в нашем обществе. Мы должны быть терпимы. Он отбыл свое наказание, вернулся и соревнуется с нами сегодня, надеюсь, на равных условиях".

Напомним, что Александр Логинов по итогам спринтерской гонки продемонстрировал второй результат и завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове Месте. Соревнование продолжится в субботу, 22-го декабря, гонкой преследования.