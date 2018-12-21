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Исследование Марса и его спутников орбитальными аппаратами и марсоходами 1 час назад
Вода на Красной планете: Mars Express передал снимки заполненного льдом кратера
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express передала на Землю снимки кратера Королёва. Он заполнен льдом. На сайте агентства в шутку предполагается, что его вид может привлечь всех любителей зимнего отдыха.
Миссия Mars Express стартовала 2 июня 2003 года. Спустя шесть месяцев аппарат достиг Марса и вышел на его орбиту. В декабре он Европейское космическое агентство отмечало 15-летие миссии, и полученные спутником снимки стали отличным символом этой вехи. Фотографии были сделаны с помощью стереокамеры высокого разрешения HRSC. Снимок собран из пяти "полос", которые отсняты на разных орбитах аппарата. Спутник также переслал ученым топографические данные кратера Королёва, что позволяет изучить его более полно.
Диаметр кратера Королёва – 82 километра. Он находится южнее поля дюн в северной полярной части планеты. Глубина водяного льда, заполняющего кратер, составляет 1,8 километра. Лед постоянно присутствует в кратере: этому способствует естественное охлаждение атмосферы над ледяным слоем.
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