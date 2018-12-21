В Подмосковье задержали банду угонщиков дорогих иномарок

Несколько человек задержаны по подозрению в кражах автомобилей премиум-класса в Подмосковье. Сумма ущерба составляет свыше 20 миллионов рублей.

Мужчины вскрывали и угоняли иномарки с подземных парковок либо стоящие у жилых домов. Замки ломали и заводили двигатель с помощью специального оборудования, передает телеканал "Россия 24".

Его, а также два похищенных автомобиля полицейские нашли по месту жительства подозреваемых. Им может грозить уголовная ответственность.