Лондонская полиция решила сбить дроны, парализовавшие работу аэропорта

Работу британского аэропорта Гэтвик не могут возобновить уже вторые сутки. Все рейсы отменены из-за двух дронов. Сто десять тысяч пассажиров оказались заложниками ситуации, отменены 760 рейсов.

Откуда над аэропортом беспилотники, пока так и не установили. Они уже несколько раз появлялись и исчезали. Кто стоит за странной атакой, выясняет полиция. Если виновники будут установлены, им грозит тюремный срок до пяти лет.