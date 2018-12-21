Отставка главы Пентагона: как изменится позиция Вашингтона по Сирии после кадровых перестановок

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об отставке. Свое решение уйти он объяснил разногласиями с Дональдом Трампом.

Решение американского президента вывести войска из Сирии и вашингтонских ястребов заставляет сниматься с насиженных мест. Военные отправляются домой, а глава Пентагона Джеймс Мэттис, согласно сообщению в самом высокопоставленном американском Twitter отправляется на пенсию.

К журналистам Мэттис тоже не пошел, объяснился в письме. Красной чертой для него — человека по прозвищу бешеный пес стало еще одно решение Трампа. О выведении половины из 14-тысячного контингента США с территории Афганистана в ближайшие месяцы. Уйдут американцы и с юга Сирии. На базе Эт-Танф, что на границе с Иорданией начали паковать тюки.

"Я всегда считал, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств. В то время как США остаются незаменимой страной в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы или эффективно выполнять эту роль, не поддерживая прочные союзы и не проявляя уважения к этим союзникам", — пишет Мэттис.

Правда, мнением союзников в том, что касается Сирии в США никогда особо и не интересовались. Сначала запустили арабскую весну. Потом сколотили коалицию для борьбы с порожденным этой весной ИГ (запрещена в России). И потому окажись Джеймс Мэттис в этот день, к примеру, в Совбезе ООН, его точно не стали бы провожать так как провожали покидающего свой пост спецпосланника генсека по Сирии Стефана Де Мистуру.

Прекращение огня, проект конституционной реформы и список конституционного комитета — все это Ди Мистура перечисляет в качестве результатов, достигнутых в ходе внутрисирийских переговоров. Которых, конечно, никогда бы не было без России.

"Россия выполнила взятые на себя обязательства. А сделать это было непросто. Согласовать со всеми сирийскими сторонами, пройти сквозь все противоречия, выйти на согласованный лист- это колоссальные усилия и я думаю, что это невозможно не признать", — отметил постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя.

Присутствие американцев вдохновляло в Сирии террористические группировки. Как тут не вспомнить постановочные химатаки. Ключевая роль в этих спектаклях всегда отводилась "белым каскам". Накануне в штаб-квартире ООН представили массу свидетельств того, кто они на самом деле такие. По сути, те же радикалы, сидевшие на зарплате у полевых командиров.

Сотрудники фонда изучения проблем демократии собрали в Сирии и другие шокирующие свидетельства. Белокасочники не гнушались даже извлечением органов у тех, кого как будто бы спасли. Представители, якобы, гуманитарной организации помогали террористам обустраивать оборонительные укрепления, служили у них в обозах, доставляя припасы. Вместе с бандитами занимались мародерством, кражами и грабежами.

На презентацию доклада заглянули и западные журналисты. Еще недавно такое было трудно представить. Объяснение есть. Перекрасившиеся "белые каски" сейчас всплывают под носом у тех, кто еще недавно их защищал.

Те, кто вывел "белые каски" на чистую воду дают тревожный прогноз. Сотни участников этих отрядов (а радикалы там в большинстве) вернулись из Сирии на Запад. То что они примутся за старое, то есть за привычный террор — уже вопрос времени.