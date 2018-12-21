НХЛ. "Чикаго" был сильнее "Далласа"
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчами в Далласе и Калгари. "Даллас Старз" проиграл дома "Чикаго Блэкхоукс" 2:5, а "Тампа-Бэй Лайтнингз" в серии буллитов победила "Калгари Флеймз" 5:4.
"Черные ястребы" из Чикаго в начале второго периода вели 3:0, но "звезды" сумели сократить отставание до минимума. Интрига держалась вплоть до конца третьего периода, пока гости не забросили две шайбы в пустые ворота. В итоге победа "Чикаго" 5:2. Денис Гурьянов, Александр Радулов (оба "Даллас") и Артем Анисимов ("Чикаго") сделали по голевой передаче.
"Калгари" и "Тампа-Бэй" не смогли выявить победителя не в основное время – 4:4, ни в дополнительное. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал голевой пас, что позволило ему стать второй звездой матча. Пришлось прибегнуть к помощи буллитов, которые лучше выполнили "молнии". Правда, Никита Кучеров свою попытку не использовал.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Большая пресс-конференция Владимира Путина
- Верховная рада изменила название Украинской православной церкви
- Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
- Вернувшегося с орбиты Сергея Прокопьева допросят следователи
- МиГ-29 "уронил" топливные баки на автошколу в Ейске
Самое читаемое
-
Анестезиолог-реаниматолог насиловал пациенток
- 70-летняя учительница взяла класс в заложники. Видео
- Драка из-за очереди в подмосковном супермаркете закончилась смертью
- Акушерка, оставившая умирать новорожденного, осуждена
- Неправильная икра: как не закончить праздник в больнице
Вести.Экономика
-
Путин: ВВП России вырос в 2018 году на 1,7%, доходы населения - на 0,5%
- Гринспен: "бычий" рынок завершен. Нужно спасаться бегством
- Кто устроил большую игру на понижение на рынке нефти и перекрыл денежный фонтан для России?
- США выведут войска из Сирии
- Госдума отменила роуминг в России
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Революция зарядных устройств. Российский производитель обгоняет весь мир
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России!
- Chery готовит два новых кроссовера для России
- Названа цена предзаказа седана Aurus Senat
- В России назвали самые угоняемые машины в этом году
- Тест-драйв зимних шин Goodyear: шипы против "липучек"
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Почти четыре часа. Все детали Большой пресс-конференции
- Путин: российские спецслужбы - опора государства
- В Раде переименовали УПЦ, дрались и изгоняли бесов
Вести-Москва
-
Мужчина на глазах подростка зверски убил его собаку
- Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны
- Час пик длиною в две недели: столицу заполнили пробки
- Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу
- В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний