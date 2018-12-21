НХЛ. "Чикаго" был сильнее "Далласа"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчами в Далласе и Калгари. "Даллас Старз" проиграл дома "Чикаго Блэкхоукс" 2:5, а "Тампа-Бэй Лайтнингз" в серии буллитов победила "Калгари Флеймз" 5:4.

"Черные ястребы" из Чикаго в начале второго периода вели 3:0, но "звезды" сумели сократить отставание до минимума. Интрига держалась вплоть до конца третьего периода, пока гости не забросили две шайбы в пустые ворота. В итоге победа "Чикаго" 5:2. Денис Гурьянов, Александр Радулов (оба "Даллас") и Артем Анисимов ("Чикаго") сделали по голевой передаче.

"Калгари" и "Тампа-Бэй" не смогли выявить победителя не в основное время – 4:4, ни в дополнительное. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал голевой пас, что позволило ему стать второй звездой матча. Пришлось прибегнуть к помощи буллитов, которые лучше выполнили "молнии". Правда, Никита Кучеров свою попытку не использовал.