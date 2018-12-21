21 декабря коренные жители Чукотки встречают Новый год

21 декабря коренные жители Чукотки встречают свой традиционный Новый год — Пэгытти. Встречать праздник в день зимнего солнцестояния принято не только в тундре, но и в городах: местные жители готовят традиционные праздничные угощения, не забывают "угостить" огонь и задобрить духов, передает РИА Новости.

В традиционной культуре чукчей не было такого понятия, как Новый год. Они отмечали природные явления: увеличение светового дня, конец полярной ночи.

Пэгытти — это встреча первой звезды, когда солнце начинает понемногу прибавлять световой день. Этот день считается началом новой жизни.