Квинси Промес задержан за езду в нетрезвом виде

Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Полиция Марбельи остановила автомобиль, за рулем которого находился футболист "Севильи". После тестирования обнаружилось, что в организме Квинси содержится 0,6 промилле алкоголя, что в два раза превышает норму. Машина Промеса была конфискована, а самому голландцу грозит лишение водительских прав.

Квинси Поромес перешел в "Севилью" из "Спартака" в августе. Однако бывший лидер красно-белых пока не смог адаптировать в новом клубе и проводит на поле мало времени.