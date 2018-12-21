Суд отправил подростков в колонию за убийство бомжей

За убийство двух бездомных в Санкт-Петербурге отправятся в колонию двое подростков и их совершеннолетний подельник. 20 мая 2017 года обвиняемые забили до смерти мужчину и женщину в заброшенном здании стадиона "Корабел" по адресу дорога на Турухтанные острова, 4.

Женщина скончалась на месте. А пострадавший мужчина спустя несколько дней — в больнице. Подростки нанесли погибшим удары ногами и лопатой по телу и голове, сообщает РИА Новости.

Дело слушалось в закрытом режиме. Илья Федоров и несовершеннолетние Ю. и К. были признаны виновными в нанесении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Ю. был признан виновным в убийстве. Илья Федоров приговорен Кировским райсудом Санкт-Петербурга к трем годам лишения свободы, столько же, но в воспитательной колонии, пробудет подросток К. А вот несовершеннолетнему Ю. придется провести в воспитательной колонии семь лет.