Талибы пленили десять солдат в Афганистане

Нападение на блокпост на окраине афганского города Файзабад. Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) на северо-востоке Афганистана взяли в плен 10 солдат правительственной армии.

Это произошло на фоне представителей Кабула и "Талибана", которые стартовали 17 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. А 20 декабря президент США Дональд Трамп заявил о сокращении американский воинский контингент в Афганистане вдвое. Теперь он будет насчитывать всего семь тысяч штыков.