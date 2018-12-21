Начать с себя: как дать мусору вторую "жизнь"

Условия для переработки мусора необходимо создать в регионах. Об этом говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2018 года. Где-то первые шаги уже делаются. В Челябинске, к примеру, развивается проект по сортировке мусора.

Президент приводит цифры: 70 миллионов тонн мусора в год отвозят на свалки. А можно было перебрать и переработать. Взять, к примеру, международный опыт.

"Настала пора и у нас "выстраивать целую индустрию переработки", — уверен президент.

Журналистка из Челябинска Яна задает вопрос Владимиру Путину:

"Конечно, какие-то регионы уже начали строить соответствующую инфраструктуру. Но это все капля в море. И вы много раз поднимали этот вопрос, почему его так сложно решить?"

"Ситуация сложная, но ответ простой, — отвечает Путин. — Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы, если образно сказать. Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать — это выстроить целую индустрию переработки. Государство, прежде всего в лице регионов и муниципалитетов, должно создать все условия для последующего сбора мусора и последующей утилизации".

Начинать нужно с себя, считает ведущая южноуральских "Вестей" Дарья Блинова. Она сортирует мусор дома.

"После того, как мы попили чай, после того, как мы все съели, мы должны разделить весь пластик на несколько категорий — на мягкий и твердый. И сдавать их отдельно. Но сложнее всего сдавать на переработку бутылки, потому что такую бутылку нужно разделить на три разных вида отходов", — признается Дарья Блинова.

После мусор попадает в специальные контейнеры. В Челябинске их около семисот.

"Если посмотреть, сколько мусорных контейнеров стоит на площадке, а их 5-6 штук, то за сутки они почти все полные. А у нас один контейнер заполняется только за неделю, то можно понять, сколько людей разделяют мусор", — подчеркивает куратор проекта по раздельному сбору мусора в Челябинске Александр Часовников.

Из контейнеров отходы отправляют на переработку. Пластику, стеклу и прочему мусору дают вторую "жизнь". Приучить страну к Безотходному потреблению мечтает челябинец Дмитрий Закарлюкин. Борется с мусором, разделяя его. Шестой год собирает сторонников осознанного потребления и переработки отходов. Его идеи — эко-такси, которая везет отсортированный мусор, пункты сбора батареек — не дадут попасть в почву веществам первого класса опасности. Проект "Вещеворот" (сбор ненужных вещей) получил гранты министерства социальных отношений Челябинской области и президентский.

"Польза для конкретного человека в раздельном сборе отходов в том, что человек думает чуть дальше мусорного ведра. В принципе, человек начинает думать о последствиях своих действий", — считает Дмитрий Закарлюкин.

На Южном Урале примеров переработки отходов пока немного. Под Магнитогорском старые автошины дробят в крошку — делают резиновое покрытие для беговых дорожек. Завод под Челябинском перерабатывает пластик в синтетический утеплитель. Но это лишь начало большого пути.