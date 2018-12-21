"Спартак" и ЦСКА претендуют на итальянского нападающего

Нападающий английского "Саутгемптона" Маноло Габбьядини может продолжить карьеру в российской премьер-лиги. На 27-летнего итальянца претендуют "Спартак" и ЦСКА.

"Спорт-Экспресс", сославшись на источник в Италии, сообщил об интересе "Спартака" и ЦСКА к итальянскому нападающего. Конкуренцию им могут составить "Болонья" и "Фиорентина". Контракт Габбьядини с "Саутгемптоном" действует до лета 2021 года, но сам футболист недоволен своим положением в клубе и хочет покинуть Англию.

Маноло Габбьядини поиграл на родине за "Аталанту", "Ювентус", "Болонью", "Сампдорию" и "Наполи". В 2017 году он перебрался в английский "Саутгемптон". Маноло входит в состав сборной Италии, за которую сыграл 12 матчей и забил 2 мяча.