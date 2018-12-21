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21 декабря 201808:59

Хоккей. Российская "молодежка" уступила американцам

Global Look Press

Сборная России по хоккею, возраст игроков которой не превышает 20 лет, продолжает подготовку к чемпионату мира среди молодежных команд, который в декабре-январе пройдет на катках Канады. Россияне сыграли товарищеский матч с соперниками из США и, ведя 2:0, уступили со счетом 2:3.

Российская команда довольно собранно провела первые два периода, забросив в каждом из них по голу. Преимущество было небольшим, но, казалось, уверенным. Но в третьем тайме нашу команду словно подменили: пропустив гол ребята кинулись отыгрываться и нарвались еще на две голевые атаки американцев.

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