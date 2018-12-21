Экс-главу Nissan Карлоса Гона так и не выпустили на свободу

Не успел бывший глава Nissan Карлос Гон выйти из тюрьмы, как ему вновь предъявили обвинение. Токийская прокуратура полагает, что он мог возместить свои финансовые потери из фондов корпорации. Только накануне суд отклонил просьбу гособвинения продлить срок заключения. Ожидалось, что в пятницу Гон выйдет под залог.

Журналисты собрались перед зданием токийской тюрьмы сразу после того, как суд отклонил прошение прокуратуры продлить срок содержания под стражей Карлоса Гона. Обвинения в финансовых преступлениях остаются в силе. Само решение — крайне редкое для японской судебной системы и может свидетельствовать о том, что в деле бывшего главы Nissan не все так очевидно, как это пытается представить следствие.

Гон содержится в одиночной камере уже больше месяца. До последнего времени все шло по принятой практике японской судебной системы. После ареста — 21 день без предъявления обвинения, затем повторный арест по новому делу, 10 дней следствия, обращение в суд с просьбой продлить срок предварительного заключения. Эта схема в Японии работает почти безотказно, но в деле бывшего главы крупнейшего в мире автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi накануне дала сбой.

Карлос Гон и его ближайший помощник Грэг Келли были переданы в руки прокуратуры японским руководством автоконцерна Nissan, которое за спиной своего шефа вело внутреннее расследование.

Гона официально обвинили в сокрытии от японских надзорных органов доходов на сумму 45 миллионов долларов, которые он должен получить в качестве вознаграждения после ухода с поста руководителя корпорацию. Он возглавил ее в 2000 году, когда Nissan был на грани банкротства, затем — избран также председателем совета директоров Renault и Mitsubishi. В этом году альянс впервые вышел на первое место в мире по объемам продаж, а Гон стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в автомобильной индустрии.

Отказ продлевать арест — сигнал, что вновь заводимые прокуратурой дела не столь убедительны. Накануне журналисты ждали выхода Гона под залог у входа в тюрьму дотемна. Даже, когда ворота закрыли — был шанс, что он вот-вот выйдет на свободу. Спустя два часа после этого к закрытой калитке подошел охранник с какими-то вещами на тележке.

Апелляцию прокуратура подала ближе к завершению рабочего дня, а когда она тоже была отвергнута — в пятницу утром повторно арестовала Гона по третьему делу — списание личных финансовых потерь на баланс компании. Это дает следствию возможность держать Гона под стражей еще минимум 10 дней, без обвинений и не допуская адвокатов на допросы. Nissan так и не смог назначить нового главу — французские коллеги из Renault, которая владеет блокирующим пакетом японской компании, по-прежнему считают Гона своим руководителем, и не будут отказываться от этого до официального решения суда.